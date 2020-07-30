Güney Koreliler Bursa’yı izliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin turizmde Güney Kore açılımıyla birlikte başlattığı ve salgın sürecinde biraz yavaşlayan tanıtım çalışmaları yeniden hız kazandı. Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yansıtıldığı tanıtım filmi Güney Kore’nin SKtv kanalında iki ay boyunca yayınlanacak.

Dünya’nın en fazla yurtdışı tatil yapan ülkelerinden biri olan 52 milyonluk nüfusunun yaklaşık 32 milyonu bir haftalık tatilini yurtdışında geçirdiği Güney Kore’ye yönelik başlatılan Bursa tanıtımları yeniden hız kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Güney Korelilere Bursa’yı tanıtmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Daha önce BEBKA ve TÜRSAB’ın da katılımlarıyla Güney Kore’de acenteler buluşması yapan, THY’nin düzenlediği Dünya Golf Kupası’nda Bursa’nın tanıtımını yapıp, etkinlik sponsorları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore’nin ünlü sosyal medya fenomenleri ve Güney Kore’nin en büyük 5 seyahat acentesini Bursa’da ağırlamıştı.

Güney Kore’de bir tanıtım ajansıyla sözleşme imzalayarak Bursa’nın tanıtımı için planlı ve programlı çalışmalara başlayan ancak yaşanan salgın süreciyle birlikte tanıtım çalışmalarını yavaşlatan Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte çalışmaları yeniden hızlandı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ve Bursa’nın tarihi, doğal ve turistik mekanlarının yer aldığı tanıtım filmi düzenli olarak Güney Kore’nin SKtv kanalında yayınlanmaya başladı. Türk Hava Yolları Seul Müdürlüğü’nün katkılarıyla yayınlanan tanıtım filmi 27 Temmuz 27 Eylül tarihleri arasında sürekli yayında kalacak. Aynı zamanda Bursa’nın tanıtımı için açılan instagram sayfasında da yayınlanırken, ilk 3 günde video 124 bin 458 kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyenlerin yüzde 23.9’unun Gyeonggi kentinde, yüzde 23.2’sinin ise Seul’de yaşadığı gözlendi.

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