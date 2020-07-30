Bursa'da tecavüz iddiasına sosyal medyada tepki yağdı Tepkiler üzerine açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yargılama sürecinin Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini bildirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da tecavüz iddiasına sosyal medyada tepki yağdı Tepkiler üzerine açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yargılama sürecinin Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini bildirdi

İHA

Bursa'da geçen yıl kasım ayında zorla götürüldüğü evde tecavüze uğradığını öne süren genç kız, sosyal medyadan yardım istedi. Genç kızın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Gamze A. savcılıkta verdiği ifadede, "Yunus Emre Ç., beni evine sürükledi ve defalarca tecavüz etti engel olamadım. Bağırdım ama kimse duymadı" dedi. Yunus Emre Ç. ise suçlamaları reddetti.

Bursa'da tecavüz iddiasına sosyal medyada tepki yağdı Tepkiler üzerine açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yargılama sürecinin Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini bildirdi

Bursa'da geçen yıl kasım ayında zorla götürüldüğü evde tecavüze uğradığını öne süren genç kız, sosyal medyadan yardım istedi. Genç kızın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Gamze A. savcılıkta verdiği ifadede, "Yunus Emre Ç., beni evine sürükledi ve defalarca tecavüz etti engel olamadım. Bağırdım ama kimse duymadı" dedi. Yunus Emre Ç. ise suçlamaları reddetti.
Olay, 6 Kasım 2019'da Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze A. evine gitmek isterken yol kenarında yaralı olan Yunus Emre Ç.'yi gördü. Yaralıya yardım etmek için yanına giden ve daha sonra özel bir hastaneye giden Gamze A., hastaneden çıktıktan sonra Yunus Emre Ç.'nin evine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Ç., evinin önüne geldiklerinde genç kızın ağzını kapatarak zorla eve soktu. 3 kez tecavüze uğradığını öne süren Gamze A., Yunus Emre Ç.'nin uyumasını fırsat bilerek evden kaçtı. Olayın ardından arkadaşının evine giden Gamze A. polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yunus Emre Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Savcılıkta olayı anlattı
Karakola gittikten sonra savcılığa ifade veren Gamze A. Yunus Emre Ç. ile evine yürürken karşılaştığını belirterek, ""Bir arkadaşımda çamlıkta sohbet ediyordum. Sonra kalkıp eve gittim. Evimin yakınına geldiğimde tanımadığım yaralı birini gördüm. Benden yardım istedi. Ben de kendisini yürüme mesafesindeki özel bir hastaneye götürdüm. İsminin Yunus Emre olduğunu öğrendim. Tedavisinin ardından hastaneden çıktık. Benimle sohbet etti. Kendisine üzüldüğüm için sohbet etmeyi kabul ettim. Evimin yakınındaki bir parkta oturduk. Yunus Emre bir süre sonra eve gitmek istedi. Birlikte eve doğru yürüdük. Bir evin önüne geldiğimizde bana içeride bir şey olduğunu söyledi. Sonra aniden ağzımı kapatarak, beni apartmana sürükledi. Bağırdım ama kimse duymadı. Sonra beni kapısı açık olan bir eve sürükledi. Tekrar ağzımı kapatıp beni yatak odasına götürdü. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Boynumu sıktığı için bayıldım. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye giriyordu. Engel olmaya çalıştım fakat gücüm yetmedi" diye konuştu.

"Birine söylersen seni öldürürüm"
Tecavüze uğradıktan sonra tehdit edildiğini söyleyen Gamze A., "Bana, 'birine söylersen ya da şikayetçi olursan seni öldürürüm' dedi. Bana evde kameraların olduğunu ve birine söylersem bu görüntüleri yayacağını söyledi. Sonra banyoya götürüp beni yıkadı ve aşağılayıcı cümleler kullandı. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi ama kabul etmedim. Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Arkadaşımın evine gittim. Daha sonra polis merkezine giderek durumu alattım ve şikayetçi oldum" dedi.
Olayın ardından savcılıkta ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen Yunus Emre Ç., "Olay akşamı sarhoştum. Metrodan indim, eve yürürken düşüp, yaralandım. Yolda yürüyen birinden yardım istedim. Birlikte hastaneye gittik ve tedavi oldum. Hastaneden çıktıktan sonra Gamze ile bir süre dolaştık. Gamze yürümekten yorulduğunu söyledi ve evime gitmeyi teklif etti. Gamze kendi rızasıyla evime geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra konu cinselliğe geldi ve ilişkiye girdik. İlişkinin ardından evden çıkıp gitti. Ben daha sonra kimliğimin olmadığını fark ettim ve evden çıkarak, önce Gamze'nin evine gittim. Orada olmadığını öğrenince de hastaneye gittim. Zorla hiçbir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Olaydan sonra Gamze´ye maksadının ne olduğunu öğrenmek için mesaj attım. Yuvam yıkılmasın istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki yağdı
Olayın ardından 1 sene geçerken, zor günler yaşayan Gamze A. sesini duyurmak için yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan olayın duyulmasıyla sosyal medyada birçok kişi Yunus Emre Ç.'ye tepki gösterdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
Bazı sosyal medya platformlarında 'Yunus Emre Ç. tutuklansın' gibi yorumların tespiti üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Mağdure Gamzenur Altındaş'ın, Şüpheli Yunus Emre Ç. tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönünde başvurusu üzerine 06/11/2019 tarihinde avukatı eşliğinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personelince başvurusu alınmıştır. Başsavcılığımız tarafından verilen talimat ile şüphelinin evi aranmış, olay yeri incelenmiş, mağdurenin darp, cebir muayenesi ile iç beden muayenesi sonucunda Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığında konuya ilişkin 2 ayrı rapor alınmıştır. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarının raporu ile birlikte şüpheli hakkında Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesine "Nitelikli cinsel saldırı ve cebir, şiddet, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kamu davası açılmıştır. Yargılama Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/499 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da, 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da, 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü ...
Kurallara uymayanlara ceza yağdı Maske takmamanın cezası ağır oldu
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlara ceza yağdı Maske takmamanın ...
Bursa’da jandarmadan bayram denetimleri
YEREL HABERLER Bursa’da jandarmadan bayram denetimleri
Güney Koreliler Bursa’yı izliyor
YEREL HABERLER Güney Koreliler Bursa’yı izliyor
Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi
Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı ...
Bursa’da 186 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa’da 186 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
4 yıldır sahte kimlikle kaçan FETÖ'cü yakalandı
YEREL HABERLER 4 yıldır sahte kimlikle kaçan FETÖ'cü yakalandı
Bu kurallara uymayanlara bayramda izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Bu kurallara uymayanlara bayramda izin verilmeyecek
Uludağ Orman Köşkleri, bayram tatilinde yüzde 100 doldu
YEREL HABERLER Uludağ Orman Köşkleri, bayram tatilinde yüzde 100 ...
Bursa'da bin 500 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da bin 500 kök kenevir ele geçirildi
Başkan Usta'dan kurban bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Usta'dan kurban bayramı mesajı
Kurban eti pişirmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Kurban eti pişirmenin püf noktaları
Kurban Bayramı'nda beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda beslenmeye dikkat
Bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı: Bayramda kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı: ...
Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar
YEREL HABERLER Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar
İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı denetim
YEREL HABERLER İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı ...
Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku Tacize uğradıklarını iddia eden 6 kadın şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku Tacize ...
(Özel) Sakızlı telle camiden paraları böyle çaldı
YEREL HABERLER (Özel) Sakızlı telle camiden paraları böyle çaldı
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük ...
Bursa’da polis ve jandarma kuş uçurtmadı
YEREL HABERLER Bursa’da polis ve jandarma kuş uçurtmadı
Bursaspor, TFF'nin kararıyla ilgili hukuki yollara başvuracak
YEREL HABERLER Bursaspor, TFF'nin kararıyla ilgili hukuki yollara ...
Bursaspor: "Hakkaniyet ilkelerine aykırıdır"
YEREL HABERLER Bursaspor: "Hakkaniyet ilkelerine aykırıdır"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X