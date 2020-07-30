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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da jandarmadan bayram denetimleri

İHA

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi 453 personelle 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' yapıldı.

Bursa’da jandarmadan bayram denetimleri

Bursa’da Kurban Bayramı öncesi 453 personelle ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması’ yapıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurunu korumak ve kazaların önüne geçebilmek için ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması’ gerçekleştirdi. 129 tim ve 453 personel ile uygulama noktaları ve umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 8 bin 521 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda 1 kişi gözaltına alınırken 5 kişiye 6 bin 300 lira idari ceza uygulandı.
Yapılan yol uygulamalarında 3 bin 770 araç denetlenerek 18 araç trafikten men edildi. 57 araca 44 bin 147 lira ceza uygulandı.
Ayrıca yapılan aramalarda 2 bin 121 kök kenevir ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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