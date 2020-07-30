Tarlada yetiştirilen Hint kenevirleri, dronla tespit edildi

"Daha dün gibi..."

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Semih ŞAHİN/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'da, ormanlık arazideki tarlada 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirlerin yerinin dronla belirlendiği belirtilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilmiye Mahallesi'nde yaşayan Z.A.'nın, ormanlık alan içinde arazisinde, Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Jandarma, kurulan özel ekiple birlikte bölgeye operasyon düzenledi. Arazide, dronla 1500 kök Hint kenevirinin yetiştirildiği belirlendi. Operasyonda 400 metre damla sulama hortumu da ele geçirildi. Hint keneviri ile ilgili Z.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN

2020-07-30 12:21:03



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