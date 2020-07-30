Elektrik Mühendisleri Odası, öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor Bu siteyi ziyaret etmeden tercih yapmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik Mühendisleri Odası, öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor Bu siteyi ziyaret etmeden tercih yapmayın

İHA

Elektrik Mühendisleri Odası, öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor Bu siteyi ziyaret etmeden tercih yapmayın

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Elektrik, Elektronik, ElektrikElektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği bölümlerini tercih edecek öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Odanın web sitesinde öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda bilgi verilirken, oda, sınava giren öğrencilerin mutlaka bu siteyi ziyaret edip tavsiyelerden faydalanmasını istiyor. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Can, "Sevgili öğrenciler, ömrünüzün büyük bir bölümünü kapsayacak kararlar alma dönemindesiniz, 2728 Haziran 2020 tarihlerinde gireceğiniz YKS sınavı ile seçtiğiniz programlar sonucunda sırtınızda taşıyacağınız bir meslek için değil, sizi sırtında taşıyacak bir meslek sahibi olacağınız bir program seçmelisiniz. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak, oda üyelerimizin faaliyet alanlarına giren Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği programlarını üniversite hayatında seçmek isteyen kardeşlerimize bazı bilgiler aktarmak amacıyla hazırladığımız kılavuzumuz Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi‘nin web sitesinde yayınlanmıştır. Bize göre ülkemizde anaokulundan doktora eğitimine kadar eğitimöğretim A`dan Z`ye bozuk. Bunun tartışmasına girmeden yayınladığımız kılavuz ile var olan somut durum üzerine bir iki söz söyleyerek, Elektrik, Elektronik, ElektrikElektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği Bölümlerini programlarını seçecek olanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Biz bu çalışmamız ile çok çeşitli isimler altında da olsa temelde Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği bölümlerini tercih etmek amacı ile YKS sınavına girecek öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu kılavuz hazırlanırken Elektrik Mühendisleri Odası‘nın çeşitli zamanlarda yayınlanan çalışmaları ile YÖK ve ÖSYM istatistiklerinden yararlanılmıştır" dedi.
Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve eğitim fakültelerini tercih edenlerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar olduğunu ifade eden Can, "Bu alanlarda tercih yapabilmek için taban puan barajını geçmek gerekiyor. Elbette ilk önce bu sene için 170 puan barajını geçeceksiniz. YÖK, bazı bölümlere başarı sırası barajı getirdi. Hukuk, tıp, mühendislik, mimarlık ve eğitim fakültelerini tercih edecek adaylar aman dikkat! Doğru tercih için bu başarı sırasını göz önünde bulundurmak şart. ÖSYM 18 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı duyuru ile; Tıp fakültelerini tercih edecek adayların barajını 50 bin, Hukuk fakülteleri için 190 bin, mühendislik (ziraat, su ürünleri ve orman fakülteleri hariç) 300 bin ve mimarlık fakültelerini listesine yazacakların ise 250 bin olarak ilan etti. Şu anda böyle sınava kadar ne olur bunu ülkemizde kimse bilemez. Sonuç olarak yeni durumda Elektrik, Elektronik, ElektrikElektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği programlarını seçmek istiyorsanız bugün için 300 bin başarı puanı üzerinde olmanız gerekiyor. Önceki yıllarda mühendislik programlarına MF4 puan türü ile öğrenci alınıyordu. Yaz boz tahtasına değişen eğitim sistemimizde bu sene bu da değişti. MF1, MF2, MF3, MF puan türleri sayısal adı altında birleştirildi. Bu birleştirmede dikkat edilmesi gereken başarı puanlarını da geçmiş dönemlerdeki mukayeseyi vermeyebileceğidir. Başarı sıranıza göre tercih yaparken bu hususu da göz önüne almanızı öneririz. Sınav ile ilgili tercihlerinizi yapmadan önce bursa.emo.org.tr web adresimizden hazırladığımız tercih kılavuzunu inceleyebilir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarlada yetiştirilen Hint kenevirleri, dronla tespit edildi
YEREL HABERLER Tarlada yetiştirilen Hint kenevirleri, dronla tespit ...
Bursa'da bayram öncesi havadan trafik denetimi Bayram öncesi Bursa trafiği havadan ve karadan abluka altında
YEREL HABERLER Bursa'da bayram öncesi havadan trafik denetimi Bayram ...
Trafikten men edilen minibüs, içindeki kurbanlıklarla otoparka çekildi
YEREL HABERLER Trafikten men edilen minibüs, içindeki kurbanlıklarla ...
Bursa'da, 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da, 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü ...
Kurallara uymayanlara ceza yağdı Maske takmamanın cezası ağır oldu
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlara ceza yağdı Maske takmamanın ...
Bursa’da jandarmadan bayram denetimleri
YEREL HABERLER Bursa’da jandarmadan bayram denetimleri
Güney Koreliler Bursa’yı izliyor
YEREL HABERLER Güney Koreliler Bursa’yı izliyor
Bursa'da tecavüz iddiasına sosyal medyada tepki yağdı Tepkiler üzerine açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin yargılama sürecinin Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini bildirdi
YEREL HABERLER Bursa'da tecavüz iddiasına sosyal medyada tepki ...
Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi
Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı ...
Bursa’da 186 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa’da 186 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
4 yıldır sahte kimlikle kaçan FETÖ'cü yakalandı
YEREL HABERLER 4 yıldır sahte kimlikle kaçan FETÖ'cü yakalandı
Bu kurallara uymayanlara bayramda izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Bu kurallara uymayanlara bayramda izin verilmeyecek
Uludağ Orman Köşkleri, bayram tatilinde yüzde 100 doldu
YEREL HABERLER Uludağ Orman Köşkleri, bayram tatilinde yüzde 100 ...
Bursa'da bin 500 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da bin 500 kök kenevir ele geçirildi
Başkan Usta'dan kurban bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Usta'dan kurban bayramı mesajı
Kurban eti pişirmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Kurban eti pişirmenin püf noktaları
Kurban Bayramı'nda beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda beslenmeye dikkat
Bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı: Bayramda kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı: ...
Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar
YEREL HABERLER Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar
İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı denetim
YEREL HABERLER İnegöl'de bayram öncesi 250 kişilik ekiple sıkı ...
Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku Tacize uğradıklarını iddia eden 6 kadın şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku Tacize ...
(Özel) Sakızlı telle camiden paraları böyle çaldı
YEREL HABERLER (Özel) Sakızlı telle camiden paraları böyle çaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X