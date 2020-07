Kolonu patlayan apartman sâkinlerine Mudanya Belediyesi’nden destek

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zemin kolonlarında meydana gelen patlamanın ardından yıkılma tehlikesine karşı can ve mal güvenliği açısından tahliye edilen Sardunya Sitesi’nin sâkinlerini Mudanya Belediyesi yalnız bırakmıyor. Tahliye edilen aileler Mudanya Belediyesi tarafından bir otelde misafir edilirken, binanın güçlendirilmesini ya da yıkılmasını belirleyecek olan “riskli yapı” tespiti de yine belediye tarafından yaptırılacak.

Şükrüçavuş Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın zemin kolonlarında meydana gelen patlamanın ardından Mudanya Belediyesi’nin Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri binayla ilgili teknik raporunu tamamladı. Yıkılma tehlikesine karşı can ve mal güvenliği açısından tahliye edilen Sardunya Sitesi’nin B bloğu,“riskli yapı tespit” testine tutulacak ardından da güçlendirilmesine ya da yıkılmasına karar verilecek.Söz konusu bina 25 Temmuz’da belediye ekiplerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD teknik personellerince incelenirken, binanın iki kolonunda gözle görülebilecek düzeyde çatlama ve ayrılmanın olduğu belirtildi. Mudanya Belediyesi’nin Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda binanın can ve mal güvenliği açısından boşaltılması, mevzuatlar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiği yönünde rapor hazırladı. Karot, test çekici performans analizi gibi bilimsel verilerle yürürlükteki esaslara göre gerekli analiz ve testlerin yapılması gereken binanın “riskli yapı tespit” testlerinin ardından güçlendirilmesi ya da yıkılmasına karar verilecek.

Yaşanan olayın ardından binaya anında müdahale edildiğini ve mühürlendiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bakanlığın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, riskli yapıların tespitinin mâliklerce yapılabileceği gibi,idarelerce maliklerin tasarrufu beklenilmeden de yapılabileceğini belirtiyor.

İlçemiz Şükrüçavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi No:12 adresinde tapu kayıtlarında Halitpaşa Mahallesi 1231 ada 1 numaralı parselde yer alan Sardunya Sitesi B blok için can ve mal güvenliği açısından ivedilikle 6306 Sayılı yasa uyarınca riskli bina tespit raporunun Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşa belediyemizce yaptırılması önem arz ediyor. Yine binadan tahliye edilen aileler ise belediyemiz tarafından bir otelde misafir ediliyor. En kısa sürede riskli yapı tespit testleri yapılacak, binanın güçlendirilmesi ya da yıkılması konusunda mülk sahiplerine bilgi verilecek. Bir tek vatandaşın dahi mağdur olmaması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.