Uğurdağ: “Sevdiklerinizle yeni bayramlar için tedbiri elden bırakmayın”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sevdiklerimizle yeni bayramlar görebilmek için koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kurban bayramı münasebetiyle şehrin her noktasında büyük bir heyecan ve sevinç göründüğünü belirterek, bu mutluluğun hüzne dönüşmemesi için vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Yavuz Uğurdağ, “Cuma günü idrâk edeceğimiz kurban bayramı münasebetiyle ülkemiz genelinde olduğu gibi şehrimizde de bir hareketlilik yaşanıyor. Bayramın manevi heyecanının yanı sıra yapılan bayram alışverişleri, pandemi döneminde sıkıntıya düşen esnaflarımız için can suyu olmuş durumda. Tabi bununla birlikte Koronavirüs tedbirlerini de elden bırakmamamız gerekiyor. Pandemi sürecinde ilk defa Kurban Bayramı yaşayacak olan milletimizin bu bayramda, gelenek ve göreneklerini yerine getirirken hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıklarını düşünerek biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Gelecek bayramları da sağlıkla karşılayabilmek için tedbir almalıyız. Devletimiz tarafından dile getirilen tedbirlere uyulacağına inancımız tamdır. Bu bayram büyüklerimizin ellerini öpemesek de onlar, verdiğimiz değeri ve onların sağlığını düşündüğümüzü gayet iyi biliyor olacaklar. Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar yaşamalarını diliyorum” dedi.

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