Bursa’da kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı

"Daha dün gibi..."

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı. Dana kaçtı, onlar kovaladı. Kovalamaca saniye saniye kayıt altına alındı.

Kurbanlık bir dananın kaçması üzerine Mustafakemalpaşa Belediyesi hayvan barınağı ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin uyuşturarak yakalamaya çalıştığı dana, iğne atılmasına rağmen uzun süre kaçtı. Direnen danayı yakalamaya çalışan ekipler, zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Kovalamacadan yorulan ve uyuşturucunun da etkisi ile bitkin düşen hayvan, sonunda yakalanarak araçla götürüldü.

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