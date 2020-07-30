Bursaspor'dan potaya yeni transfer

"Daha dün gibi..."

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Yeşilbeyazlılar, Daniel Hamilton'ı renklerine bağladı.

Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da

Frutti Extra Bursaspor, Daniel Hamilton'u kadrosuna kattı. 2016 NBA draftında 2. tur 26. sıradan Denver Nuggets tarafından seçilen Hamilton, 202021 sezonunda Yeşil Beyazlı formayı giyecek. 25 yaşındaki oyuncu, daha önce NBA'de Oklahoma City Thunder ve Atlanta Hawks formaları giydi.

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