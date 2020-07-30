Kestel'de bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı

Kestel Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla kurban bayramı öncesi market,fırın, kasap, pastahane ile tatlı üreten iş yerlerinde gıda ve hijyen denetimleri yaptı.

Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde, pastane, fırın ve tatlı imâl eden iş yerlerinin denetimlerini sıklaştırdı. Gıda kontrol ve zabıta ekipleri, gıdaların üretim aşaması,çalışanların maske ile kılık kıyafeti, depoların hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve gıdalarda kullanılan ürünler sıkı birşekilde denetledi. Bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işyeri yetkilileri uyarıldı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Ekiplerimiz, kurban bayramı öncesinde, gıda ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerde, genel hijyen kuralları,gıdaların üretim aşaması, maske ile eldiven kullanımı ve işletmelerdeki müşteri kapasiteleri denetleniyor. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine cezaî müeyyide uygulayacağız. Her şeyin telafisi olur ancak sağlığın telafisi olmaz. Kurallara uyan esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Kurban ibâdeti sırasında pandemi kurallarının unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Tanır, ‘’Kurbanlarımızı hijyenik usûller ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka riayet ederek, maskelerimizi usulünce takıp, yetkili makamların uygun gördüğü kesimhanelerde kestirmeli, bayram ziyaretlerimizde de aynı şekilde salgın süresince uyguladığımız tedbirleri devam ettirerek bayram sevincimizi yaşamalıyız. Korona virüsü alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bütün hemşehrilerimizin ve İslam âlemin bayramını şimdiden tebrik ederim’’ diye konuştu.

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