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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da sağlıklı bayram tedbirleri

İHA

Bursa Valiliği, bayram için alınan pandemi tedbirlerini açıkladı.

Bursa’da sağlıklı bayram tedbirleri

Bursa Valiliği, bayram için alınan pandemi tedbirlerini açıkladı.
İl Pandemi Kurulu kararlarında şu hususlar belirtildi: "1Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle ilimizdeki resmi ve özel huzurevleri ile yaşlı, engelli bakımevlerinde gerçekleşecek olan ziyaretlerin en az sayıda tutulması, ziyaretçilerin girişte ateş ve semptom sorgulaması yapılarak şikayeti olanların ziyaretine izin verilmemesi, ziyaretlerin mümkünse açık havada maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilmesine,
2Bayram süresince yoğunluk yaşanacak otobüs terminallerinde, BUDO ve İDO terminallerinde maskesiz vatandaşların alınmamasına, terminal içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına, yolculuk sırasında HES kodlarının kontrol edilerek yolculuk kayıtlarının düzenli kontrol edilmesine,
3Bayram öncesinde berberler ve bayan kuaförlerinin gün içinde farklı zamanlarda denetimlerinin yapılmasına,
4Kurban bayramında kurban kesim alanlarında alınacak tedbirlere ek olarak et işlemenin yapılacağı kasaplarda maske,sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına ve bu iş yerlerinin bayram süresince Covid19 tedbirleri açısından denetlenmesine,
5Mezarlık ziyaretlerinin bireysel olarak yapılmasına, yoğunluğu azaltmak adına mümkünse mezarlık giriş ve çıkışlarının farklı kapılardan yapılmasına, maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına,
601.Haziran 2020 tarihli Covid 19 Rehberi Enfeksiyon kontrolü ve izolasyon bölümünde tanımlanan hasta yatış kriterlerine istinaden İl ve hastaneler bazında yapılmış olan pandemi planına uygun olarak kesin ve olası vak'aların öncelikle bu hastalar için ayrılmış olan hastane, servis ve yoğun bakımlarda takip edilmesi ve hastaların bu birimlerde mümkünse izole olarak, mümkün değil ise en az 1 metre mesafe ile ayrılmış alanlarda izlenmesi sağlanmasına,
7Toplum sağlığını korumak için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü17.03.2020 tarih ve 13588366149 sayılı yazıya istinaden pozitif vak'aların transferinin 112 ya da hizmet araçları ile, gerekli kişisel koruyucu ekipman kullanarak birlikte taşınmasına karar verilmiştir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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