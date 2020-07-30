Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da

"Daha dün gibi..."

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BSL ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Birşelik Amerikalı Daniel Hamilton'u kadrosuna kattı.2016 NBA Draftında 2. tur 26. sıradan Denver Nuggets tarafından seçilen Daniel Hamilton, 2020-21 sezonunda Yeşil Beyazlı formayı giyecek. 25 yaşındaki oyuncu, daha önce NBA'de Oklahoma City Thunder ve Atlanta Hawks formaları giydi. 2.01 boyunda ve çeşitli pozisyonlarda oynama özelliği olan oyuncumuz Daniel Hamilton, NCAA Liginde Connecticut formasını giyerken yılın çaylağı ödülünü kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-07-30 13:41:23



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