Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu açıklama yaptı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Bursaspor Kulübü'nde son yaşanan gelişmelerin üzerine Divan Başkanlık Kurulu açıklama yaptı. Açıklamada; idari, teknik ve mali olarak iyileştirmelerin bir an evvel hayata geçirilmesi ve yeniden yapılanmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu adına İdris Sevinç'in yaptığı açıklama şu şekilde;

"Değerli Bursasporlular, 1 sezon boyunca Bursaspor´umuzun layık olduğu Süper Lig'e çıkması için, gösterilen gayreti, zor şartlar olmasına rağmen hep birlikte alkışladık. Suçlu aramanın bugünden sonra doğru bir tespit olduğunu düşünmüyoruz. Eskiye takılı kalmak gelecek planlarını da zafiyete uğratır düşüncesi ile, kulübümüzün bu günlerden nefes alarak çıkması için, Bursa´daki tüm spor camiasının, tüm iş adamlarımızın, bütün Sivil toplum örgütlerinin, muhalefet ve iktidar partisine mensup siyasilerin, belediye başkanlarının, kenetlenip geleceğin planlarının bugünden itibaren yapılması kaçınılmazdır.

Görüldüğü gibi, mali portre tek başına kimsenin taşıyabileceği bir yük değildir, o bakımdan, yeniden, idari, teknik, ve mali olarak iyileştirmenin bir an evvel hayat geçmesi ve yeniden yapılanması kaçınılmazdır. Bursaspor´u seven herkesi bu göreve davet ediyoruz.

Bu gerçekler doğrultusunda, 29.07.2020 günü akşamı, Bursaspor başkanı ve yönetim kurulu ile divan yönetim kurulu olarak yapmış olduğumuz toplantıda, bu görüş ve düşüncelerimiz, Başkan ve Yönetime aktarılmıştır. Buna istinaden Sayın Başkan´da, bu belirsizliğin ortadan kalkması adına Kurban Bayramının hemen akabinde gerekli açıklamayı yapacaklarını beyan etmişlerdir. Bu vesile ile Kurban Bayramımızın ve verilecek kararın camiamız adına hayırlı olmasını diliyoruz."DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-07-30 14:43:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.