Bursa'da kaçan boğa operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da sahibinin elinden kaçan boğa nefes kesen operasyonla yakalandı.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde sahibinin kurban bayramı için aldığı boğa bir boşluğunu bularak sahibinin elinden kaçtı. Sahibi uzun süre uğraşmasına rağmen kaçan boğayı yakalayamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kızgın boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikten sonra yakalayarak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.