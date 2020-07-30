Bursa'da uyuşturucu operasyonunun ardından NARKO-TEM ihbar hattına mesaj yağdı Narkotik operasyon yaptı, vatandaş teşekkür mesajı attı

Bursa'da bayram öncesi 1 kilo 200 gram kannabinoid ele geçirilen narkotik operasyonunun ardından, NARKOTEM Whatsapp ihbar hattına teşekkür mesajları yağdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına Kurban Bayramı öncesi de devam ediyor. Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 200 gram kannabinoid, 100 gram metamfetamin, 50 adet ecstasy tablet ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek 7 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonlarının ardından NARKOTEM WhatsApp ihbar hattına teşekkür mesajı yağdı. Mahalle sakinleri film gibi uyuşturucu operasyonunun ardından polislere teşekkür etmek için NARKOTEM'e yazdı. Mahalle esnafı, "Dün gece Dikkaldırım'da narkotik ekiplerinin operasyondan dolayı çok teşekkür ederiz. Film gibiydi, bugün herkes yapılan operasyonu konuşuyor. Halkı için canını hiçe sayan o kahramanları anlatıyor ve gurur duyuyor. Polis memuru arkadaşları Allah korusun diye dua ediyor. Dualarımız sizlerle. İyiki varsınız Dikkaldırım esnafı" notunu paylaştı.



7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanan ve dün adliyeye çıkarılan U.K., A.K., A.Ç., H.Ç., B.C.Y., E.T.M. ve M.Ş.'den 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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