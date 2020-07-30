Bursa'da kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup, yakalandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek, yakalandı.
Bayramda kesilmek için hayvan pazarından alınıp, Değirmenönü Mahallesi´ne getirilen boğa, evin bahçesine sokulmaya çalışıldığı sırada, sahibinin elindeki ipten kurtularak kaçtı. Sahipleri boğayı yakalayamayınca durumu Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi.
Yakalanan boğa, yaklaşık 1 saat sonra evin bahçesine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-07-30 15:39:15
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