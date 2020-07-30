'Fare' görünümlü hassas teraziyle yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 12 gram metanfetamin ile `fare´ görünümünde hassas bir terazi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi kipleri, dün akşam Eşref Dinçer Mahallesi´nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli M.B´nin üzerinde yapılan aramada, 12 gram metanfetamin ve `fare´ şeklinde hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.B., `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-07-30 17:12:24



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