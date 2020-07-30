Bayram iznini hastanede geçirecek

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Bursa'da bayram iznine ailesinin yanına gitmek için motosikletle yola çıkan genç, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilini ailesinin yanında geçirmek isteyen 29 yaşındaki T.C. (29), 34 US 7992 plakalı motosikletiyle yola çıktı. İznik Boyalıca Mahallesi'nden geçerken, 61 AB 470 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan gence yoldan geçen vatandaşlar yardımcı oldu.

Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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