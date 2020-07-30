Yenice Kaymakamı Musa Göktaş: “Köye yakın bölgede rüzgar yön değiştirdi”

Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, “Köye yakın bölgede rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte biraz rahat nefes aldık” dedi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kızıldam köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, “Kızıldam köyümüze yakın bir yerde orman yangını meydana geldi. İhbarı aldığımız ilk andan itibaren ilgili bütün birimler alarma geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Jandarma Komutanlığımız ekipleriyle ilk andan beri olay yerindeydik. İlk etapta yangın bölgesinde bulunan hayvanların tahliyesini yaptı. Olası köye sıçrama riski durumunda köyde önlemler alındı. Çan, Biga, Çanakkale il merkezimizden ve Balıkesir’den çok sayıda iş makinası ve yangın söndürme araç ve ekipmanları gelerek teyakkuza geçti. Helikopter ve uçaklarla birlikte yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için risk ortadan kalkmış olmasa da köye yakın bölgede rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte biraz rahat nefes aldık. Tüm ekipler olay yerinde mücadele ediyorlar. Ben fedakar çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Çanakkale’ye, Yenice’ye geçmiş olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.