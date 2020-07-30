Bursa'da otogarda maske ve sosyal mesafe denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da otogarda maske ve sosyal mesafe denetimi

DHA

Bursa'da otogarda maske ve sosyal mesafe denetimi


Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da, Kurban Bayramı öncesi Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde denetim yapıldı. Denetimde, yolcular maske ve sosyal mesafe, otobüs şoförleri ise trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Bursa´daki şehirler arası otobüs terminalinde Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da denetimlere katıldı. Vali Canbolat yolcuları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarırken, iyi bayramlar temennisinde bulundu. Otobüs şoförlerinden de trafik kurallarına uymasını isteyen Canbolat, bayramlaşırken de mesafe kuralının unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Trafik polisi ekipleri ise kentin çeşitli noktalarına kurulan uygulama noktalarında dronla havadan denetimler gerçekleştirdi.
`PANDEMİNİN DEVAM ETTİĞİNİ UNUTMAMALIYIZ´
Denetimin ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızda farkındalık oluştu. Denetlediğimiz otobüslerdeki tüm vatandaşlarımızda maske vardı. Diğer hijyen şartlarının da uygun olduğunu düşünüyoruz. İl idarecileri olarak hem iyi yolculuklar, iyi bayramlar diledik hem de dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da tavsiye bulunmak için buraya geldik. Bayram çerçevesindeki tüm tedbirler bütün kurumlar tarafından alındı. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken şey pandeminin devam ettiği. Pandemi döneminde hijyen, maske ve sosyal mesafe şartlarına vatandaşlarımızın mutlaka uymasını tavsiye ediyoruz. Kurban keserken ve kurban sonrası ev ziyaretlerimizi olabildiğince sınırlamamızı ve ziyaret yaptığımız zaman da sınırlı sayıda insanla temas kurmayı, kucaklaşmaktan ve el öpmekten uzak kalmayı tavsiye ediyoruz. Temas sağlanmışsa da gerekli hijyen şartlarının sağlanmasını rica ediyoruz. Bayram süresi boyunca trafikteki tüm tedbirlerimizi aldık. Personel ve ekip sayılarını da artırdık. Vatandaşlarımıza kazasız, belasız hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.
`OTOBÜSLERDEKİ VATANDAŞLARIMIZLA BAYRAMLAŞTIK´
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yapılan denetimi değerlendirdi. Aktaş vatandaşlara iyi bayramlar dileyerek, "Şehrin idarecileri olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İl Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ederek personelimizle bayramlaştık. Terminal çıkışlarında otobüslerdeki vatandaşlarımızla hem bayramlaşıp hem de kuralları tekrar hatırlatalım istedik. Vatandaşlarımızın hassasiyetini görünce de mutlu olduk. Bu vesileyle tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN
2020-07-30 18:21:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sigara izmariti yangın çıkardı, Paşa Çiftliği tehlike atlattı
YEREL HABERLER Sigara izmariti yangın çıkardı, Paşa Çiftliği tehlike ...
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş: “Köye yakın bölgede rüzgar yön değiştirdi”
YEREL HABERLER Yenice Kaymakamı Musa Göktaş: “Köye yakın bölgede ...
Bayram iznini hastanede geçirecek
YEREL HABERLER Bayram iznini hastanede geçirecek
Salman: “Hijyen kurallarına uyarak birlikte sağlıklı yarınlara”
YEREL HABERLER Salman: “Hijyen kurallarına uyarak birlikte sağlıklı ...
'Fare' görünümlü hassas teraziyle yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER 'Fare' görünümlü hassas teraziyle yakalanan ...
Başkan Erdem’den hayvan pazarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den hayvan pazarına ziyaret
Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu 30 çocuğu giydirdi
YEREL HABERLER Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu 30 ...
Bursa'da kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup, yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup, ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonunun ardından NARKO-TEM ihbar hattına mesaj yağdı Narkotik operasyon yaptı, vatandaş teşekkür mesajı attı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunun ardından NARKO-TEM ...
Bursa'da kaçan boğa operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kaçan boğa operasyonu
Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu açıklama yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu açıklama yaptı
Kaçan boğa girdiği giyim mağazasını bir birine kattı
YEREL HABERLER Kaçan boğa girdiği giyim mağazasını bir birine kattı
Bursa’da arife günü kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursa’da arife günü kurban pazarlarında hareketlilik ...
Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı
YEREL HABERLER Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki ...
Dokuz çocuklu İzzet Yıldızhan'dan yeni evli çiftlere mesaj İzzet Yıldızhan Bursa'da düğüne katıldı
YEREL HABERLER Dokuz çocuklu İzzet Yıldızhan'dan yeni evli çiftlere ...
Gamzenur'un tecavüz zanlısının tutuklanması istemiyle ilgili başsavcılıktan açıklama
YEREL HABERLER Gamzenur'un tecavüz zanlısının tutuklanması istemiyle ...
Başkan Kanar hayvan pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kanar hayvan pazarını ziyaret etti
Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da
YEREL HABERLER Daniel Hamilton, Frutti Extra Bursaspor'da
Başkan Yılmaz’dan şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan şehitlik ziyareti
Bursa’da sağlıklı bayram tedbirleri
YEREL HABERLER Bursa’da sağlıklı bayram tedbirleri
Kestel'de bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı
YEREL HABERLER Kestel'de bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı
Bursaspor'dan potaya yeni transfer
YEREL HABERLER Bursaspor'dan potaya yeni transfer
Kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup, yakalandı
YEREL HABERLER Kaçan boğa uyuşturucu iğneyle vurulup, yakalandı
Bursa’da kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı
YEREL HABERLER Bursa’da kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X