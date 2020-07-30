Kurbanlıklar kesilecek alanlara getirildi Vatandaş sabaha kadar nöbet tutacak

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Kurban Bayramı'na saatler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar, kesim alanlarına getirmeye başladı. Getirilen kurbanlıklar alanlara bağlanarak başlarında nöbet tutuluyor. Sabah kılınacak olan bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilecek.

Cuma günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'na artık saatler kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık alan vatandaşlar hayvanları kesim yapılacak alanlara getirmeye başladılar. Alanyurt salı pazarında belediye tarafından kesim için izin verilen alanda büyük ve küçükbaş hayvan yoğunluğu yaşanıyor. Kurbanlıklarını erken getirenler kendilerine yer ayarlayarak hayvanlarını bağlayıp başlarında nöbet tutmaya başladı. Vatandaşlar kurbanlıkların çalınmasına ve kaçmasına karşı sabaha kadar bekleyecek. Sabah bayram namazının ardından da kurbanlıklar kesilecek.

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