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2543 metreden Cumhurbaşkanı'na bayram selamı Elli beş yıldır dağda çobanlık yapıyor Uludağ'ın zirvesinde 55 yıldır koyun bakan Efe Dayı, bayramlarda bile şehre inmiyor Türkiye gündemini koyunları ile birlikte kaldığı ağılda radyodan takip eden 65 yaşındaki çoban, 2543 metre yüksekte derelerde banyo yapıyor Bütün bakan isimlerini ezbere bilen Efe Dayı, korona virüsten, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a kadar pek çok konuya hakim

İHA

Uludağ'ın zirvesinde 2543 metre rakımda 55 yıldır çobanlık yapan Efe Dayı, hiç bir bayram şehre inmiyor. Derede banyo yapıp koyunlarının yanına yaptığı kulübede kalan 65 yaşındaki çoban, Türkiye gündemini el radyosundan takip ediyor. Korona virüsten, Ayasoyfa'ya, Türkiye'nin otomobili TOGG'a kadar pek çok konuya hakim Efe dayı, Zirveden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip bayramını kutladı.

2543 metreden Cumhurbaşkanı'na bayram selamı Elli beş yıldır dağda çobanlık yapıyor Uludağ'ın zirvesinde 55 yıldır koyun bakan Efe Dayı, bayramlarda bile şehre inmiyor Türkiye gündemini koyunları ile birlikte kaldığı ağılda radyodan takip eden 65 yaşındaki çoban, 2543 metre yüksekte derelerde banyo yapıyor Bütün bakan isimlerini ezbere bilen Efe Dayı, korona virüsten, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a kadar pek çok konuya hakim

Uludağ'ın zirvesinde 2543 metre rakımda 55 yıldır çobanlık yapan Efe Dayı, hiç bir bayram şehre inmiyor. Derede banyo yapıp koyunlarının yanına yaptığı kulübede kalan 65 yaşındaki çoban, Türkiye gündemini el radyosundan takip ediyor. Korona virüsten, Ayasoyfa'ya, Türkiye'nin otomobili TOGG'a kadar pek çok konuya hakim Efe dayı, Zirveden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip bayramını kutladı.
Aslen Orta Asya Türk'ü olan Efe Gülbak, doğduğundan bu yana hayvanlarla iç içe yaşıyor. 1O yaşından itibaren babasından miras kalan Peygamberlik mesleği dediği çok sevdiği çobanlığı icra eden Efe Gülbak, 55 yıldır dağda koyun bakıyor.
Uludağ'ın eteklerindeki Mürseller köyünden ilk baharla birlikte koyunlarını alarak Uludağ'ın buz gibi pınarlarının aktığı Yedi Göller Mevkiine gelen Gülbak, kışa kadar burada hayvanları ile birlikte kalıyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesi yetiştirdiği tüm kurbanlıkları aylar öncesinden alıcı bulan Efe dayı geri kalan zamanda koyunlardan sağdığı sütü ve bu sütten mayaladığı yoğurdu satarak geçimini sağlıyor.
55 yıldır bayramlarda bile şehir merkezine inmeyen Efe Gülbak, derelerde banyo yapıp koyunlarının yanında yaptığı kulübede yatıp kalkıyor. 2543 metre zirveyi karış karış bilen ve her yere yürüyerek giden Gülbak, 55 yıllık dağ hayatını şu şekilde anlatıyor:
"Bugünümüze şükürler olsun. 55 yıldır koyun bakıyorum. Kayıp olanların bulunmasına yardımcı oluyorum. Bir keresinde gözümün önünde uçak düştü uçağın bulunmasına yardımcı oldum. Yalnız yaşıyorum. Bayramda da buradayım Allah nice bayramlara çıkarsın. Devletimize, askerimize. polisimize, ormancılarımıza güç kuvvet versin. Bu halimize bin şükür. Peygamber mesleği, bunu yapmaya mecburum"
Cumhurbaşkanına selam
2543 metrelik Uludağ'ın zirvesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam edip bayramını kutlayan Efe Gülbak, "Cumhurbaşkanımız çok değerli bir adam. Hayvancılarımızı, bizim gibi yaşlıları çok mutlu etti, bayramı kutlu olsun, Allah nice bayramlara kavuştursun onu" dedi.
Türkiye gündemi ile yakından ilgilendiğini, bütün anlık olayları el radyosundan takip ettiğini belirten 65 yaşındaki çoban, korona virüsten, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a kadar bir çok konu hakkında yorum yapıyor. Korona virüsten korunmak için sık sık ellerini yıkadığını belirten Efe Gülbak, virüs bulaşacağı kişiyi bilir, benimle işi olmaz. Ben sürekli ellerimi başımı yıkıyorum. 5 vakit abdest alıyorum. Sigara alkol kullanmıyorum. Burası çayır çimen, doğa güzel, su bol. Şehirde her türlü hastalık olur, ama burada olmaz" diye konuştu.

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