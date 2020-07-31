Konteynerı ikinci kez çalan hırsız, tutuklandı



Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da 8 ayrı hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Mert Muhammet Şenel (30), aynı konteyneri ikinci kez çalınca yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan Şenel, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa´da, daha önce 8 ayrı hırsızlık suçundan tutuklu bulunan Mert Muhammet Şenel, 22 Temmuz´da cezaevinden tahliye oldu. Çıktıktan bir gün sonra kendisine ait konteynerin taşınması gerektiğini söyleyerek, vinç kiralayan Şenel, bir başka konteyneri çaldı. Konteyner sahipleri durumu polise bildirdi. Çevrede arama yapan konteyner sahipleri, kısa sürede konteyneri bulup, yerine getirdi. Ancak konteyner, Mert Muhammet Şenel tarafından, 3 gün sonra ikinci kez çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bölgedeki vinç firmalarını arayarak, konteyneri hangi vincin taşıdığını tespit etti. İkinci kez çalınan konteynerin yerini belirleyen ekipler, bölgede çalışma başlattı. Mert Muhammet Şenel, geçen çarşamba çaldığı konteynerin yanına geldiği sırada, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenel, tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-07-31 09:26:18



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