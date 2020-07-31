Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

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Semih ŞAHİN-Derya EVRENYavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastaneleri doldurdu.

Bursa merkezi ve ilçelerinde bayramın ilk sabahında acil servisler, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle yaralanan vatandaşlardan, durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralı olanlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVRENYavuz YILMAZ

2020-07-31 10:21:14



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