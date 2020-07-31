Ne virüs dinlediler, ne de sosyal mesafe Bayram alışverişi için akşam pazarına hücum eden Bursalılar sosyal mesafe kurallarını alt üst etti Cadde üzerine kurulan halk pazarında kalabalık neredeyse birbirini ezecekti

Bursa’da Arefe gecesi akşam namazının ardından şehrin en işlek caddelerine kurulan halk pazarları korona virüse davetiye çıkardı. Akşam pazarına akın eden binlerce vatandaş ne sosyal mesafe dinledi ne de korona virüsü hatırladı. İzdiham yaşanan görüntülerde vatandaşlar neredeyse birbirini ezecekti.

Bursa’nın Ozmangazi ilçesindeki Fezviçakmak Caddesi ve Demokrasi Meydanı üzerinde havanın kararmasıyla birlikte seyyar satıcılar tezgah açtı. Tezgahlar metrelerce uzayınca caddenin gidiş ve geliş istikametindeki kaldırımlar metrelerce uzunlukta halk pazarı haline geldi. Binlerce vatandaş bayram alışverişi ve kıyafet almak için bölgeye akın etti. Araçlarıyla geçenlerde yol kenarına park edip alışveriş yapmaya kalkınca cadde işlemez hale geldi. Binlerce vatandaş pazara akın edince ne sosyal mesafe kaldı. Ne de pandemi kuralı, bir çok kişinin maskesiz dolaşması virüse adeta davetiye çıkardı.

Öte yandan, www.bursayadairhersey.com sitesinde paylaşılan görüntülere göre pazardaki hareketlilik geçe saat 01.30’a kadar devam etti.

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