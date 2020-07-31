Kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı

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İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde zeytin depolama kuyusuna düşen kurbanlık koyun, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

İznik ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bir kurbanlık koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Zeytin deposuna giren koyun, buradaki 5 metrelik kuyulardan birine düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ekibindeki bir personel, halatla kuyuya inerek kurbanlık koyunu çıkardı. Kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-07-31 11:01:47



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