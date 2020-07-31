Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Zabıta ekipleri kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.

İznik'de bir koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Koyun önde vatandaş arkada kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kurbanlık 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Koyuna ulaşamayan vatandaşlar yardım için zabıtayı aradı. Zeytin kuyusuna gelen ekipler, halatlar ile koyunun yanına indi. Koyun, gövdesinden bağlanmasının ardından ip yavaş yavaş yukarıya çekilerek kuyudan çıkartıldı. Kurtarılan koyun tekrar sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.