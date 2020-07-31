Bursaspor eski golcülerini arıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, son dönemlerde sportif başarı elde etmekte zorlanırken, aynı zamanda hücum oyunu da son 6 yıllık süreçte geriye doğru gitti.
2014/15 sezonunda ligi 69 golle tamamlayan takımların yerinde yeller eserken, santrfor oyuncularından da beklenen verim alınamadı. 6 yıl önce forvet hattını Fernandao ve Cedric Bakambu´dan oluşturan Bursa temsilcisi, gollerinin yarısından fazlasına bu iki isim aracılığıyla ulaştı. Fernandao 22, Bakambu da 13 golle ligi tamamlarken; Bursaspor, sezonu şampiyon bitiren Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe´nin de 9 gol önünde bitirdi.
Sonraki sezonlarda Bursaspor´da ter döken 11 santrfor, 6 yıllık dilimde sadece 69 gol katkısı verdi. TFF 1´inci Lig´de geride bırakılan sezonda Yevgen Seleznov 10, Kubilay Kanatsızkuş 7 ve Ali Akman da 2 kez rakip ağları havalandırdı. Bu süreçteki santrforlar arasında en golcü isim ise Tomas Necid olurken, 11 kez gol sevinci yaşadı. Büyük umutlarla takıma katılan gol ayaklarından; Bogdan Stancu, Umut Nayir, Diafra Sakho gibi isimler ise hayal kırıklığı yaşattı.
Bursaspor´un attığı gol sayısı, hücum oyuncularının performans düşüklüğüne bağlı olarak da geriledi. 2015/16 sezonunda ligde 47 gol atan Bursa ekibi, ertesi sezon ligde 34 golde kaldı. 2017/18 sezonunda ligi 43 golle bitiren Bursa temsilcisi, Süper Lig´den küme düştüğü sezon olan 2018/19´da ise yalnızca 28 kez gol sevinci yaşayabildi. Bursaspor, TFF 1´inci Lig´de ise sezonu 49 golle tamamlayarak, son 6 yılın en golcü dönemine ulaşsa da, Süper Lig´e çıkma başarısı gösteremedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-07-31 11:41:54
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