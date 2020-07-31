Kaçan boğa uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip, yakalandı

Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa), (DHA)KURBAN Bayramı'nın ilk gününde, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sahibinden kaçan boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Züferbey Mahallesi'nde bulunan kesim alanından kaçan bir boğa, etrafta panik yaşattı. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, boğayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip, yakaladı.
Yakalanan boğa sahiplerine teslim edilerek, kesim alanına götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2020-07-31 11:57:06
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