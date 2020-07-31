Bursa'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Balkanlar, Kovid-19 gölgesinde bir bayramı daha karşıladı

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Bursa'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken 3'ünün işlemler devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bayramda da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Şehir merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda F.A., B.A., Ş.D., K.T. ve B.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üzerilerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden F.A. ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerine devam ediliyor.

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