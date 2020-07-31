Denetimde sürücülere çikolata ve kolonya ikramı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA) BURSA-Ankara karayolunda seyahat eden sürücülere, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü tarafından çikolata ve kolonya ikram edildi.

Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde bulunan kavşakta trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Jandarma Komutan Vekili Nuri Çalış katıldı. Durdurulan sürücü ve yolcuların bayramı tebrik edilerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Sürücülere Kaymakam Görücü tarafından çikolata ve kolonya ikram edildi.

`TEK HEDEFİMİZ BU MÜCADELEYİ KAZANMAK´

Denetimden sonra açıklama yapan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, "Bugün burada zaten 24 saat uygulamamız var. Bizler de hem hemşerilerimizin bayramlarını tebrik etmek hem de görev yapan polislerimizle bayramlaşmak için uygulama noktasına geldik. En kötü günlerimiz bayram sevincinde olsun, inşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz. Biliyorsunuz bu bayram yine koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlerle geçiyor. Bazı yasaklar kaldırıldı ama tedbirler kaldırılmadı. Hemşerilerimiz mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uymalılar. Tek bir hedefimiz var bu mücadeleyi kazanmak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-31 16:02:52



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