Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama



Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2´si tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen çok sayıda adrese farklı zamanlarda baskın yapan ekipler, F.A., B.A., Ş.D., K.T. ve B.G. isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve arabalarında yapılan aramalarda 100 gram bonzai, 150 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.A. ve B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 3 kişinin işlemleri devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-07-31 16:35:26



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