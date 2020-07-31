Bursa'da ilk gün 301 acemi kasap hastaneye geldi

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Bursa merkez ve ilçelerinde bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışan 301 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Bursa merkez ve ilçeleri de tüm Türkiye'de olduğu gibi Kurban Bayramı'nda alışılagelmiş manzaralara sahne oldu. Bayramın birinci günü kurban kesmeye çalışan vatandaşlardan 301'i çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.

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