(Özel) Dağlar onlara emanet

Bursa Milli Parklar Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan orman muhafaza memurları, zirvede ayak basmadık yer bırakmıyor. Kurban bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanacak Uludağ’ı karış karış gezen orman memurları, ormanı kirletip zarar verenlere cezaî müeyyide uyguluyor.

Kış aylarında olduğu kadar yazında gezilip görülmesi gereken pek çok alana sahip Uludağ’ı orman muhafaza memurları koruyor. Millî Park girişinden Kirazlıyayla'ya, Sarıalandan oteller bölgesine, 2543 metre yükseklikteki zirveden Yedi Göller'e kadar bir çok yeri her gün karış karış gezerek kontrol eden ormancılar, kendini bilmezler tarafından çevreye atılan çöpleri de toplayarak doğayı temizliyor.



Hayvan ve bitki türleri onlara emanet

217 çeşit hayvan türünün yaşadığı Uludağ’da yaban hayvanlarını gözlemleyen orman memurları hayvanların türlerini, sayılarını. cinsiyet ve yaşlarını tespit eden envanterler yapıyor. Hayvanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla çeşitleri verileri toplayıp analiz eden ekipler yaban hayvanlarının çoğaltılmasını ve korunmasını sağlıyor. Ayrıca koruma altında alınmış bitki ve hayvan türlerinin alanlarının korunması, tahrip edilmiş ve yok olmuş alanların korunması da bu ekipler tarafından yapılıyor. Uludağ'da 5 tür balık, 145 tür kuş, 32 tür memeli, 10 tür kurbağa, 30 tür sürüngen hayvan bulunuyor.



Çobanlar ve doğada kalanlarda onlara emanet

Bilhassa yaz aylarında koyun sürüleriyle birlikte Uludağ'ın eşsiz meralarına çıkıp aylarca orada kalan çobanların kontrolü Orman ekipleri tarafından yapılıp gıda dahil tüm ihtiyaçları yine bu ekipler tarafından gözetiliyor. Zirvedeki pınarlar, doğal su kaynakları da ekipler tarafından denetleniyor. Yasal olmayan şekilde pınarları talan edenler hakkında işlem başlatılıyor.

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