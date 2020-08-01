Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Bursa'da çatıya çıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı. Nadir görülen kuş, bakımı için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ebabil kuşunun çatıya sıkışarak çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya sıkışan kuşu kurtardı. Yapılan kontrollerde ebabil kuşunun ayağından yaralandığı ve uçamadığı tespit edildi.

Nadir olarak görülen kuş tedavisi yapılması için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

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