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Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

İHA

Bursa'da çatıya çıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı. Nadir görülen kuş, bakımı için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Bursa'da çatıya çıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı. Nadir görülen kuş, bakımı için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ebabil kuşunun çatıya sıkışarak çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya sıkışan kuşu kurtardı. Yapılan kontrollerde ebabil kuşunun ayağından yaralandığı ve uçamadığı tespit edildi.
Nadir olarak görülen kuş tedavisi yapılması için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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