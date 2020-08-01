Kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce koştu

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Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA) BURSA´da bir at, kamyonetin arkasına iple bağlanarak kilometrelerce koşturuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulan at tepkilere neden oldu. Atın aracın kasasına bağlı halde kilometrelerce koşturulduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. O anlar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-08-01 11:36:55



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