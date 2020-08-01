Kurbanlık etler için aracına soğutma sistemi yaptı, 400 kilometrelik yol katetti

Kurban etinin bozulmaması için aracına borularla soğutma sistemi kuran vatandaş, bu şekilde 400 kilometre yol katederek Denizli'den Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Osman Barış, Denizli ilinde kurbanını kestikten sonra hissesine düşen etleri arabasına yükledi. Havaların sıcak olmasından dolayı etlerin bozulacağını düşünen Barış, nalburdan aldığı iki adet plastik boruyu arabanın klima ızgarasına bantla monte etti. Boruların diğer ucunu etlerin olduğu bagaj kısmına kadar getiren Barış, yaptığı denemede soğutma sisteminin işe yaradığını görünce 400 kilometrelik yolu bu şekilde katetti. Kurbanlık etlerine zarar gelmeden İnegöl'e kadar getirmeyi başaran Barış, o anları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Osman Barış, "Allah kabul etsin kurbanlığımızı kestik. Etlerimiz bozulmasın diye bir çare ararken aklımıza böyle bir şey geldi. Çokta güzel oldu yaptığımız sistemle. Klimadan çıkan soğuk hava borulardan geçip direkt etlerin olduğu alana geliyor. Adeta bir buzdolabı görevi görüyor. Hiçbir sıkıntı çekmeden evimize geldik" dedi.

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