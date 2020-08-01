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Bursaspor Başkanı Mestan: Süper Lig 22 değil, 24 takımlı olmalıdır

DHA

Bursaspor Başkanı Mestan: Süper Lig 22 değil, 24 takımlı olmalıdır


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, "Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması konusundaki söylemler bizleri rahatsız etmektedir. Süper Lig'de bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılacaksa takım sayısı 22 değil Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da alınmasıyla 24 olmalıdır" dedi.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan Süper Lig'deki takım sayısının 22'ye çıkartılacağı yönünde çıkan iddialar üzerine, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu. 
Süper Lig'deki takım sayısı konusunda yeni bir düzenleme yapılacaksa sayının 22 değil, 24 olması gerektiğini belirten başkan Mestan, "Pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması konusunda Bursaspor Kulübü olarak gerekli desteği verdiğimizin tüm spor kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Ancak özellikle Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması konusundaki söylemler bizleri rahatsız etmektedir. Süper Lig'de bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılacaksa takım sayısı 22 değil Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da alınmasıyla 24 olmalıdır. Bursaspor Kulübü olarak bu konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-01 19:47:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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