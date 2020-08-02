Aşkın gücü uyuşturucuyu yendi 5 yıldır uyuşturucu kullanan genç kız, sevdiği genç uğruna bu illetten kurtulmak için hastaneye yattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkın gücü uyuşturucuyu yendi 5 yıldır uyuşturucu kullanan genç kız, sevdiği genç uğruna bu illetten kurtulmak için hastaneye yattı

İHA

Bursa'da 5 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç kız, aşkı uğruna uyuşturucuyu bırakmak için hastaneye tedavi olmak için yattı.

Aşkın gücü uyuşturucuyu yendi 5 yıldır uyuşturucu kullanan genç kız, sevdiği genç uğruna bu illetten kurtulmak için hastaneye yattı

Bursa'da 5 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç kız, aşkı uğruna uyuşturucuyu bırakmak için hastaneye tedavi olmak için yattı.
Arkadaş ortamında 20 yaşındayken bir kez kullandığı metamfetaminle uyuşturucu bağımlısı olan E.B., 5 yıl boyunca uyuşturucu kullandı. Uyuşturucuyu bırakmak için uzun süre mücadele eden, ancak başarılı olamayan genç kıza, uyuşturucuyla mücadelede en büyük desteği Bursa Samsunlular Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Ataseven verdi. Sevdiği adamın, "Seninle evlenmek istiyorum ama uyuşturucuyu bırakman lazım" demesi üzerine, genç kız, bu illetten kurtulmak için Dernek Başkan Yardımcısı Ebru Ataseven'den yardım istedi. Genç kıza elinden gelen desteği veren Ataseven, genç kızı tedavi olması için hastaneye yatmaya ikna etti. E.B., tedavi olmak üzere Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine (ÇEMATEM) giderek yattı. Burada bir ay tedavi görecek olan genç kız, uyuşturucudan kurtularak sevdiği adamla evlenmeyi planlıyor.
Uyuşturucunun çok kötü bir illet olduğunu ifade eden E.B., "Uyuşturucuya 5 yıl önce başladım. 5 yıldır aralıksız kullanıyorum. Yaklaşık 20 gündür bıraktım. Bu illetten kurtulmak istiyorum. Bunu kimsenin içmesini istemiyorum. Benim kardeşim yaşındakiler içiyor. Bunları görüyorum ve üzülüyorum. Ben evde fare gibi geziyordum, babama gözükmemek için. Babamla konuşmuyordum, bıraktığım için artık benimle konuşuyor. Bu illeti kullanınca takıntılı oluyorsun. Hastaneye yatıp inşallah kurtulacağım. Bir kereden bir şey olmaz diyorlar, bu bir kerenin devamı geliyor. Bıraktırmıyor insana. Ben de bir kere denedim, bir daha denedim, baktım bağımlısı olmuşum. Aradan 5 yıl geçmiş. Kimse başlamasın. Metamfetamin uyarıcı madde, insanları her türlü yola sürüklüyor. Bu madde yüzünden karısını, kızını satan bile oluyor. Ben her şeyi gördüm. Hastaneye yatayım, şu bir ay benim için çok güzel geçecek. Bana zorlu diyorlar, ama benim için güzel geçecek. Bir ay sonra evleneceğim. Bir evlilik adayım var, bana, 'Temizlen, seni alacağım' diyor. Ebru ablayı da kendime sağdıç yapacağım. Beni bırakmam konusunda en çok teşvik eden Ebru abla" dedi.
Genç kızı tedavi olmaya ikna eden Bursa Samsunlular Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Ataseven ise, "Kızımızın annesi bizi aradı, destek istedi. Biz de kızımızla konuştuk. Tedavi olması için ikna ettik. Bu zorlu süreçte onun yanındayım. Tedavi olmak için çok hevesli. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız. Onu topluma kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Uludağ’ın saklı güzelliği göller bölgesi Dipsiz göl havadan böyle görüntülendi Uludağ’ın buzul gölleri yaz aylarında bir başka güzel
YEREL HABERLER (Özel) Uludağ’ın saklı güzelliği göller ...
(Özel) Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan: “Yerli otomobil tesisi çevre dostu bir yatırım olacak”
YEREL HABERLER (Özel) Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan: “Yerli ...
Nova’dan öğrencilere üniversiteye hazırlık desteği
YEREL HABERLER Nova’dan öğrencilere üniversiteye hazırlık desteği
(Özel) Tek komutla binlercesini ayağına getirdi... Geh, geh, geh! Civciv çobanı, tek komutla binlercesini etrafına böyle topladı Yumurtadan yeni çıkan civcivler, iyi göremedikleri için yeme sesle yönlendiriliyor Yeni doğan binlerce civcivin aynı anda sese doğru koşması kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Tek komutla binlercesini ayağına getirdi... ...
(Özel) 23 yaşında ama, yeni doğmuş bebek gibi Denizde boğulan genç adam kalp masajıyla hayata geri döndü, ancak gözlerini yeniden açtığında gördüğü her şey yabancıydı Tek hayali futbolcu olmak olan Fatih Alver, 4 yıldır yatağa bağlı yaşıyor Aile oğullarının yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) 23 yaşında ama, yeni doğmuş bebek gibi Denizde ...
Ebeveyne yabancılaşma sendromu
YEREL HABERLER Ebeveyne yabancılaşma sendromu
Bursaspor Başkanı Mestan: Süper Lig 22 değil, 24 takımlı olmalıdır
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Mestan: Süper Lig 22 değil, 24 ...
Kurbanlık etler için aracına soğutma sistemi yaptı, 400 kilometrelik yol katetti
YEREL HABERLER Kurbanlık etler için aracına soğutma sistemi yaptı, ...
Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı
YEREL HABERLER Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı
Yıldırım'da örnek temizlik uygulaması
YEREL HABERLER Yıldırım'da örnek temizlik uygulaması
Ligde düşme kalktı, Play-Off oynayan takımlar harekete geçti Bursaspor ve Akhisarspor, Süper Lig'e çıkmak için TFF'ye başvurdu
YEREL HABERLER Ligde düşme kalktı, Play-Off oynayan takımlar ...
Kurban etinin bozulmaması için aracına borularla soğutma sistemi kurdu
YEREL HABERLER Kurban etinin bozulmaması için aracına borularla ...
Bayram gezmesine çıkan 2 çocuk, asansörde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Bayram gezmesine çıkan 2 çocuk, asansörde mahsur ...
Bursa'da ortak su faturası kavgasında darp edilen adam öldü
YEREL HABERLER Bursa'da ortak su faturası kavgasında darp edilen ...
Bursa'da serinlemek için çaya giren genç bir daha çıkamadı Çayda kaybolan gencin cansız bedeni 7 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da serinlemek için çaya giren genç bir daha ...
Su faturasını ödemediği için dövdüğü komşusu öldü
YEREL HABERLER Su faturasını ödemediği için dövdüğü komşusu öldü
Fazla tatlı kan şekerini yükseltiyor
YEREL HABERLER Fazla tatlı kan şekerini yükseltiyor
Otoyola çıkan koç otomobillere meydan okudu Bursa'da kaçan kurbanlıklar saatler sonra yakalandı
YEREL HABERLER Otoyola çıkan koç otomobillere meydan okudu Bursa'da ...
Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi
YEREL HABERLER Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi
Çayda akıntıya kapılan İbrahim, 7 saat sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER Çayda akıntıya kapılan İbrahim, 7 saat sonra ölü ...
Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu
Kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce koştu
YEREL HABERLER Kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce koştu
Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu
YEREL HABERLER Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu
Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X