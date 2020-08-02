Bursaspor'un efsanesi hayatını kaybetti

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Bursaspor tarihinin sembol isimlerinden Mesut Şen, hayatını kaybetti.

Bursaspor'un efsane futbolcularından Mesut Şen, hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süre önce ameliyat olan ve tedavisine evinde devam edilen Şen, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yeşilbeyazlı kulüp, sosyal medya hesabından acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz."

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