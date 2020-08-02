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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor'un efsanesi hayatını kaybetti

İHA

Bursaspor tarihinin sembol isimlerinden Mesut Şen, hayatını kaybetti.

Bursaspor'un efsanesi hayatını kaybetti

Bursaspor tarihinin sembol isimlerinden Mesut Şen, hayatını kaybetti.
Bursaspor'un efsane futbolcularından Mesut Şen, hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süre önce ameliyat olan ve tedavisine evinde devam edilen Şen, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yeşilbeyazlı kulüp, sosyal medya hesabından acı haberi şu sözlerle duyurdu:
"Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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