Yıldırım’da modern altyapı hamlesi

Cadde ve sokaklardaki bakım, onarım çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, asfaltlama çalışmalarıyla şehri modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçenin cadde ve sokaklardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, eskiyen ve bozulan yolları yenilemeye devam ediyor. Asfaltlama, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi, hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel kaza riskini minimuma düşürüyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, OcakTemmuz döneminde ilçede 27 bin 767 ton asfalt uygulaması gerçekleştirirken, geride kalan Nisan 2019Temmuz 2020 dönemindeki süreçte de ilçede yıpranmış asfaltın ve mahallelerde asfalt ve yama uygulama miktarı ise 46 bin 201 tona ulaştı. Yıldırım Belediyesi kendi bünyesindeki Asfalt Üretim Tesisi ile ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak da önemli tasarruf elde ediyor.

Cadde ve sokakların yeni ve modern bir görünüme kavuşmasına önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Büyük şehirlerin sorunlarının başında trafik geliyor. Araç yoğunluğunun yanında trafiğe yardımcı unsurların eksikliği de risk oluşturuyor. Güvenli bir ulaşım oluşturmak ve riskleri en aza indirmek için asfalt çalışmalarına önem veriyoruz. Yollardaki bakım ve onarımla birlikte asfalt serim çalışmalarımızla modern ulaşım imkanını oluşturuyoruz. Asfaltlama çalışmalarıyla, ulaşım sorunu olmayan, rahat ve güvenilir yaya ve araç yollarıyla şehrimize değer katıyoruz. Hafta içi, hafta sonu ve bayram demeden ekiplerimiz birçok mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada karşılaştığımız sorunları hızlı bir şekilde aşma noktasında gereken çalışmayı hayata geçiriyoruz. Amacımız Yıldırım’ın güzelleşmesine katkı sunarak kalıcı ve güzel işler yapmak” ifadelerini kullandı.

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