Bursa'da 3 ev, alev alev yandı

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Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA) BURSA'nın Keles ilçesindeki evde çıkan yangın, çevredeki 2 eve daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Keles'e bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki evde, dün saat 21.00 sıralarında, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Erhan Tosun ve Mesut Tosun'a ait olduğu öğrenilen 3 ev, yangında kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Osman SAK

2020-08-03 10:03:06



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