20 milyon liraya mal olan İznik sahili çöplüğe döndü

Bursa’nın 20 milyon liraya mal olan İznik sahili bilinçsiz vatandaşlar yüzünden çöplüğe döndü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'te 3,5 kilometrelik kıyı bandı boyunca yaklaşık 135 bin metrekare alanda yaptırılan ve maliyeti 20 milyon lirayı bulan Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılmıştı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ağırlıklı olarak günde 1015 bin günübirlikçiyi ağırlayan İznik sahilinin hali vatandaşları çileden çıkardı. Alkol alanların bıraktığı şişeler, piknikçilerin karpuz ve diğer yiyecek kabukları etrafa saçılırken, İznik halkı bu duruma önlem alınmasını istedi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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