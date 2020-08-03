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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa trafiği 942 kamera ile izlenecek Bursa’da trafiğe dijital göz hapsi

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Emniyet Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında hayata geçirilecek Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile toplam 942 kamera ile trafik göz hapsine alınacak. Böylelikle hem kural ihlalleri anında saptanacak hem de trafikte senkronizasyon sağlanacak.

Bursa trafiği 942 kamera ile izlenecek Bursa’da trafiğe dijital göz hapsi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Emniyet Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında hayata geçirilecek Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile toplam 942 kamera ile trafik göz hapsine alınacak. Böylelikle hem kural ihlalleri anında saptanacak hem de trafikte senkronizasyon sağlanacak.
Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için toplu ulaşımı teşvik, yeni raylı sistem hatları, mevcut raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu, yol genişletme, yeni yol ve köprülü kavşak gibi projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle trafik akışının düzene girmesi ve ihlallerin ortadan kaldırılması için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımın ön görüldüğü Elektronik Denetleme Sistemi projesinin hayata geçirilmesi için Bursa Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa trafiğine nefes aldıracak proje için ihaleye hazırlanıyor.
942 kamera ile takip
Sistemin 1 yıl içinde kurulması öngörülürken yatırım, Elektronik Denetleme Sistemi ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi olarak iki ayrı başlıkta ele alınacak. Toplamda 942 kamera ile trafiğin anlık olarak tek merkezden izlenebileceği projenin EDS ayağında 27 adet hız ihlal koridor sistemi kurulacak. 30 sinyalize kavşakta, 89 kavşak kolunda 282 şeride hitaben kırmızı ışık ihlal sistemi kurulacak. 15 noktada park ihlal sistemi bulunurken, projenin EDS etabında bölge görüntüleme sistemi için 150 hareketli ve 450 sabit kamera kullanılacak.
Projenin Bursa Kentsel Trafik Yönetim Sistemi ayağında ise 240 adet araç sayım kamerası, 50 adet hareketli kamera ve 52 adet kavşak için yön dağılım kamerası bulunacak. Bu kapsamda 52 adet adaptifsinyalize kavşak yapılacak. 18 adet değişken mesaj sistemi için led ekran ve 82 adet bluetooth tabanlı araç algılama sistemi kurulacak.
Maksimum trafik güvenliği
Trafik yönetim sistemi ile şehrin ana girişleri ve merkez bölgesindeki trafiğin izlenmesi, denetlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi sağlanacak. Yol güzergâhlarına konulacak sensörler vasıtası ile yoğunluk bilgileri alınarak, elektronik değişken mesaj işaretleriyle trafik yüklerine göre en uygun trafik akışları sağlanacak. Ana arterlerde olan sıkışıklıkların engellenmesi, sıkışıklıkların otomatik olarak algılanması ve kameralar tarafından gözlemlenerek giderilmesine yönelik senaryoların otomatik ve manuel olarak devreye alınması sağlanacak. Yol üzerine konulacak şerit bazlı değişken trafik işaretleri vasıtası ile arterlerdeki trafik yoğunluklarına göre hız kontrol edilecek. Kavşak kontrol cihazları bir merkezden yönetilecek. Şehir halkı ve sürücüler; değişken mesaj işaret panoları, internet, mobil telefon uygulaması ve medya aracılığıyla yoğunluk ve seyahat süresi bilgisi gibi konular hakkında bilgilendirilecek. Maksimum trafik güvenliği sağlanırken, trafikle ilgili her türlü istatistikî bilginin toplanması ve değerlendirilmesi yapılacak.
Senkronizasyon sağlanacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ihaleye çıkmak üzere oldukları Elektronik Denetleme Sistemi ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi hakkında bilgi verdi. Şehir kameralarının anlık görüntüleriyle Bursa’nın farklı noktalarındaki trafik akışını da izleyen Başkan Aktaş, hayata geçirecekleri yatırımın trafikte senkronizasyonun sağlanması için büyük önem taşıdığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları protokol çerçevesinde hayata geçirecekleri Elektronik Denetleme Sistemi ve Trafik Yönetimi Sisteminin trafiğin bir bütün olara ele alınmasını sağlayacağını belirten Başkan Aktaş, “Ulaşımın daha konforlu ve sağlıklı olması sağlanacak. Ola ki aksayan bölgelerle alakalı yapılabilecek çalışmaları tek elden görmek gibi ciddi avantajlarımız olacak. Tabii biz kavşak, metro hatları, optimizasyon yol ve benzeri uygulamaları hayata geçeceğiz ama beraberinde de bu uygulamaların bir bütünlük içerisinde senkronize şekilde çalışmasını gün boyu denetlemek, 7/24 denetlemek bizim önceliğimiz. Ben inanıyorum ki hayalimiz olan ve Nisan 2021 tarihinde de trafikle alakalı rahatlamanın şehirde cidden hissedileceği noktayı hep beraber oluşturacağız. Eylül’de okullar başladığında inşallah nasip olursa okul ve mesai saatlerinin düzenlenmesi ile alakalı Valilik ile beraber yaptığımız bir çalışma var. Ben inanıyorum ki bunların tamamı Bursa trafiğinin daha senkronize, daha rahat bir şekilde çalışması için önemli bir araç olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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