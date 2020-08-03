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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukları internet bağımlılığından nasıl korumalıyız

İHA

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, çocukları bağımlılıktan korumak için ebeveynlerin kendi bağımlılıklarını kontrol altına alarak iyi örnek olması gerektiğini söyledi.

Çocukları internet bağımlılığından nasıl korumalıyız

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, çocukları bağımlılıktan korumak için ebeveynlerin kendi bağımlılıklarını kontrol altına alarak iyi örnek olması gerektiğini söyledi.
Bağımlılık kişiye zarar vermesine rağmen herhangi bir madde veya davranışa karşı aşırı istek duyma hali olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, "Bağımlılığın yapısını anlamak kolay değildir. Fakat aşırı istek duyma, kontrolünü kaybetme ve ısrarcı olmak üç temel özelliğidir. Bağımlılık tam bir kısır döngüdür. Alışkanlığın bir adım sonrasıdır. Bağımlılığın fiziksel ve ruhsal olmak üzere 2 türü vardır. Fiziksel bağımlılık, kişinin maddeyi fizyolojik olarak istemesi, bedenin buna uyum göstermesi ve almadığında belirtilerin ortaya çıkması ile karekterize bir durumdur. İlk bağımlılık yapan madde olarak tanımlanan alkol ilk sıradadır. Sigara, ilaç, kafein ve uyuşturucu diğer fiziksel bağımlılık yapan maddelerdir" dedi.
“İnternet kullanımı kontrol altına alınmalıdır”
Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgisayar, internet, tablet ve cep telefonları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Yavaşçı, "İnternet iletişim ve haberleşmeyi sağlamasının yanında birçok kişi içinde bağımlılığa dönüşmüş durumdadır. En sık kullanımın görüldüğü 1218 yaş arasında bağımlılık için önemli bir risk aralığıdır. Uzun süre internette vakit geçirmek, bir sonraki girişini sabırsızlıkla beklemek, çevresindekilere internette geçirdiği süre ile ilgili yalanlar söylemek önemli bağımlılık belirtileridir. Ayrıca okul başarısında düşüş, yaşıtları ile ilişki kurmakta zorlanma, suçluluk ile zevk alma duygusu arasında kalma, girmediğinde kendini kötü hissetme de bağımlılık belirtileridir. Günümüzde internet kullanımı çocuklarımız için de şarttır. Bu yüzden sorunu ortadan kaldırmak, yasaklamak yanlış bir yöntemdir. İnternet konusunda bilgili olmak ve onlara doğru kullanım şeklini göstermek gerekir. Yapılması gereken şey internet kullanımının kontrol altına alınmasıdır. Bu yüzden hangi sitelere girdikleri kontrol edilmeli, internet kullanım çizelgesi yapılmalı ve sanal ortam dışında arkadaşlarıyla görüşmeleri desteklenmelidir. Çocuklarımızda bağımlılık gelişimini engellemek bunun gibi birkaç kolay yöntemle mümkün olabilir. Fakat en önemli olanı ise ebeveynlerin kendi bağımlılıklarını kontrol altına alarak iyi örnek olmalarıdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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