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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de korona tavan yaptı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde normalleşme sürecinin ardından vak'a sayısında artış devam ediyor.

İnegöl'de korona tavan yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde normalleşme sürecinin ardından vak'a sayısında artış devam ediyor.
İnegöl'de bulunan STK'lar koronavirüse dikkat çekmek için bir araya geldi. Dernek Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, "Son zamanlarda ilçemizde özellikle normalleşme sürecinin ardından artışlar yaşanıyor. Bu artışların başında düğünler geliyor bizlerde geçtiğimiz günlerde bazı dernek başkanlarımızla toplantı yaparak ne gibi tedbirler alabileceğimizi tartıştık. Daha sonra konuyu sayın Kaymakamız Şükrü Görücü ilettik oda kendisi daha geniş kapsamlı bir toplantı yapmamızı istedi. Bizlerde Belediye Başkanımız Alper Taban'la görüşerek bugünkü toplantıyı
gerçekleştirdik." diye konuştu.
İlçe sağlık Müdürü Dr. Enver Ünal ise, "Normalleşmenin ardından düğünlerinde başlamasıyla ilçemizde daha önce az olan vaka sayıları maalesef 2 katına çıktı. Şu anda İstanbul'daki pandeminin ilk dönemindeki oranı yakalamış durumdayız. Bunları sebebi ise yaptığımız araştırmalar neticesinde düğün, nişan, toplu yemek ve mevlitlerden kaynaklandığı belirledik. Bizler düğün salonlarıyla gereken toplantıları yaptık ve virüsle ilgili tedbirleri kendilerine söyledik. Şu anda koronavirüsün ilacı yok, 2020 yılında çıkacağı da gözükmüyor. Bunun için maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına herkesin mutlaka uyması gerekiyor" dedi.
Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Maske takma konusunda maalesef vatandaşlarımızın vurdum duymazlığı var. Her şey güzel giderken şuanda süreç olarak istemediğimiz bir yerdeyiz. İlçemizde son günlerde ciddi bir şekilde artışlar var. Herkesin dediği gibi bunların başında düğünler geliyor. Sağlık çalışanlarımız gece gündüze demeden bizler için mücadele ediyor. Bizlerde tedbirlerimizi alarak onlara destek olmak zorundayız. Bakın bir maske takmak bence hasta olup yatakta yatmaktan daha iyi. Sağlımızda daha önemli bir şey yok gördüğünüz gibi daha önce yasaklar vardı ama onlar kalktı dükkanlar tekrar açıldı ekonomi dönüyor ama bunların devam etmesi için birlikte hareket etmemiz lazım kurallara uyulması gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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