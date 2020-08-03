Tekstil sektörü mühendisini arıyor Tekstil mühendisliğini tercih eden öğrenciler asgari ücret oranında burs kazanacak

Tekstil ve hazır giyim sektörü, mühendis açığını kapatabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl başlatılan ve olumlu sonuç veren öğrencilere asgari ücret tutarında burs uygulaması bu yıl da devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye genelindeki 10 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’nın (TTSİS) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokole göre, üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, tekstil mühendisliğini tercih etmesi halinde her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs alacak.

Tekstil Mühendisliği algısının artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak geçtiğimiz yıl başlatılan ve üniversitelerde kontenjan doluluk oranını yüzde 42’den yüzde 92 ‘ye yükselten uygulamaya bu yıl da devam ediliyor.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli problemleri arasında eğitimli iş gücü sorununun geldiğini belirten Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Tekstil mühendisliği son yıllarda gençlerin tercih sıralamasının sonlarında yer almaya başladı. Oysa sektörümüzün nitelikli ve deneyimli mühendislere ihtiyacı var. Üstelik tekstil sektörü artık teknoloji ile iç içe durumda. Bu yoldan hareketle sektör olarak geçen yıl başlattığımız burs projesini bu yıl da devam ettiriyoruz. Üniversite sınavında ilk 20 bin arasına giren ve tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere her ay asgari ücret oranında burs veriyoruz.

2050 bin arasında olan adaylar net asgari ücretin yüzde 70’i, 5080 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs imkanından yararlanacak” diye konuştu.

UTİB Bakanı Pınar Taşdelen Engin ayrıca öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanabilmeleri için eğitim sürecinde öğrencilere işletmelerde uzun dönemli staj imkanları sunulacağını ve başarılı öğrencilere iş garantisi verileceğini bildirdi.

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