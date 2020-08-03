Bursa’da yollarda bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen tatilciler yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
İstanbul’dan Ege bölgesine tatile gidenler dönüş yolculuğuna başladı. Dönüşü bayramın son gününe bırakan tatilciler, İzmirİstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. İzmir İstanbul yolunun Bursa girişinde araçların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Yollarda araçların yoğunluktan yer yer durduğu görüldü.
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