İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu

Huzeyfe ÖZDEMİRİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- İSTANBULBursaİzmir yolunda Bursa Batı Gişeleri'nde tatilcilerin dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate indiren İstanbul-Bursa-İzmir yolundaki Badırga mevkii Bursa Batı Gişeleri'nde trafiğin, Kurban Bayramı'nın son günü nedeniyle tatilden dönen vatandaşlardan dolayı güçlükle ilerlediği gözlendi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu. Emniyet görevlileri ise denetimlerine devam ederken sürücülere ise sık sık dikkatli gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Bölgede geçişler kontrollü olarak sağlanıyor. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, İsmail Hakkı SEYMEN
2020-08-03 19:43:54
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