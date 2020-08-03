İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu (2)

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TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTARAK DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil beldelerine gidenlerin dönüşü sürüyor. İstanbulBursa-İzmir yolunda öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu hava karardığında da devam etti. Otoyol üzeri başta olmak üzere, Bursa Batı Gişeleri ile İstanbul bağlantı yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Otomobiller çoğunlukla 20 kilometrelik hızla yolculuklarını sürdürürken, bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, İsmail Hakkı SEYMEN

2020-08-03 22:35:53



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